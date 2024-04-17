Дочь Кира Булычева сравнила исполнительницу роли новой Алисы со Снигирь

Сыгравшая роль Алисы Селезневой в фильме «Сто лет тому вперед» Дарья Верещагина не смогла убедительно сыграть влюбленность, но она хороша, ее ждет большое актерское будущее, сказала NEWS. ru дочь Кира Булычева Алиса Лютомская. Она добавила, что Верещагина похожа на молодую и начинающую актрису Юлию Снигирь в фильме «Обитаемый остров».

© Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"

И конечно, играли они (исполнители главных ролей Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. — NEWS.ru) не в любовь, а в индивидуальности. Но у нас не мелодрама, а суперэкшен. Любовной линии от них ждать излишне. И потом вспомните другой фантастический фильм «Обитаемый остров» Бондарчука, где главную женскую роль играла Юлия Снигирь. Там тоже не было химии между героями, Юлия была молодая, с щечками, а сегодня она суперактриса и по нынешним временам могла бы все сыграть, — сказала Лютомская.

Дочь Кира Булычева отметила, что оба актера, сыгравшие главных героев Алису и Колю, «чудесные, удачные красавчики». По ее мнению, у них большое кинематографическое будущее.

Алиса Лютомская — дочь советского писателя-фантаста Кира Булычева (настоящее имя — Игорь Можейко). Именно для нее он придумывал свои произведения, ее имя он дал своей героине Алисе Селезеневой в повести «Гостья из будущего».

Ранее на премьерном показе в кинотеатре «Октябрь» продюсер Михаил Врубель заявил, что создатели фильма «Сто лет тому вперед» не соревновались с работой советского писателя Кира Булычева, произведение которого легло в основу сюжета. Врубель назвал фильм «Гостья из будущего» 1984 года наследием, от которого команда отталкивалась при производстве фантастического блокбастера «Сто лет тому вперед».