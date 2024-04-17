Известный продюсер раскритиковала актерскую игру звезды «Эйфории» Суини

Известный голливудский продюсер Кэрол Баум раскритиковала актерскую игру американской актрисы и звезды сериала «Эйфория» Сидни Суини. Об этом сообщает DailyMail.

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Кинематографистка задалась вопросом, почему 26-летняя артистка, находящаяся последние несколько лет на слуху, так сильно полюбилась зрителям. Баум призналась, что решила посмотреть романтическую комедию с участием Суини, чтобы понять, в чем ее особенность.

«Я не понимаю Сидни Суини. (...) Я хотела узнать, кто она и почему все о ней говорят. Я смотрела этот непередаваемый фильм (речь о картине под названием «Кто угодно, но не ты» — прим. «Ленты.ру») — извините людей, которые любят эту романтическую комедию, где герои ненавидят друг друга», — поделилась продюсер.

Баум рассказала, что потом задала вопрос о феномене Суини своим студентам в Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии.

«Я сказала своему классу: "Объясните мне популярность этой девушки. Она некрасивая, она не умеет играть. Почему она такая популярная?" Ни у кого не было ответа», — призналась Баум.

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