С конца января подписчики неизлечимо больной Селин Дион следят за ее соцсетями пристальнее, чем обычно. Актриса, страдающая от редкого синдрома скованности мышц, объявила, что снимается в документальном фильме «Я: Селин Дион» о борьбе с недугом. А накануне стали известны другие подробности.

Картина появится на стриминговых сервисах 25 июня, сообщила команда Селин в ее инстаграме*. Ее режиссером стала номинантка на «Оскар» Ирен Тейлор. Фильм, сказано в посте, — это «любовное письмо» поклонникам певицы, который покажет, как она пытается жить нормально, несмотря на болезнь, и вернуться на сцену. Вдобавок к объявлению прикреплен эмоциональный кадр Селин, демонстрирующий ее стойкость.

Судя по тому, что актриса стала выходить в свет, чувствует она себя лучше. Вопреки тому, о чем судачили в Сети. Одно время фанаты были уверены, что неизлечимый синдром скованности мышц довел звезду до инвалидной коляски.

Напомним, что диагноз, как у Селин, ставят одному человеку на миллион. При этой болезни пациенты испытывают болезненные спазмы мышц, которые сковывают тело и лишают его возможности двигаться, зачастую даже говорить. Однако современная медицина позволяет замедлить развитие недуга. Селин рассказывала, что находится под присмотром отличных врачей, а также каждый день занимается со своим терапевтом по спортивной медицине.

* Запрещен в РФ.