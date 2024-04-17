Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в фильме про Фрэнка Синатру

Журналисты издания Variety сообщили, что Леонардо Ди Каприо («Титаник», «Остров проклятых») сыграет главную роль в фильме про американского артиста Фрэнка Синатру. Режиссёром картины выступит легендарный Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны», «Волк с Уолл-Стрит»).

© APPLE

Ко всему прочему, на одну из главных ролей в картине претендует Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Не смотрите наверх»). Актриса может исполнить роль Авы Гарднер, второй жены Синатры. Инсайдеры отмечают, что дистрибьютором будущей ленты может выступить как компания Apple, так и Sony.

Единственная проблема для старта производства состоит в наследнице Фрэнка Синатры — она ещё не дала своё согласие на съёмки. Сам певец скончался в 1998 году.

За свою карьеру Синатра становился лауреатом премии «Оскар», 11 раз становился лауреатом музыкальной премии «Грэмми» и четыре раза выигрывал премию «Золотой глобус».