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Муцениеце затянула себя в корсет: фото с премьеры «Блиндажа»

В кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера военно-приключенческого экшена «Блиндаж». Картину представили режиссер Марк Горобец и исполнители главных ролей Александр Метелкин и Даниэль Литтау.

Муцениеце затянула себя в корсет на премьере «Блиндажа»
© NEWS.ru

Фильм рассказывает о двух друзьях — русском враче скорой помощи Сергее и черном копателе из Германии Пауле. Они случайно попадают из наших дней в 1941 год, когда уже идет Великая отечественная война. Автор сценария к киноленте Илья Куликов, который известен по проектам «Чернобыль: Зона отчуждения», «Перевал Дятлова», «Аванпост», «Полицейский с Рублёвки», «Глухарь» и многим другим.

На премьере в «Октябре» появились Владимир Мединский, Агата Муцениеце, Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Маруся Климова, Анна Пескова, Андрей Шишканов, Владимир Бутенко, Виолетта Баринова, Саша Морозова, Михаил Кремер, Полина Денисова, Птаха и многие другие.

Бывшая жена Павла Прилучного пришла на премьеру в черном платье с корсетом и шнуровкой на рукавах. Олеся Судзиловская выбрала для выхода в свет синий брючный костюм. Чтобы он не смотрелся буднично, актриса дополнила образ серебристым клатчем.

Актеры
Блиндаж
Полина Денисова
Маруся Климова
Михаил Кремер
Александр Метелкин
Анна Чурина
Илья Куликов
Анна Пескова
Агата Муцениеце
Владимир Бутенко
Марк Горобец
Олеся Судзиловская
Владимир Мединский