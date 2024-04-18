«Раз в жизни можно попробовать»: актриса Ирина Горбачева объяснила, почему побрилась налысо
Актриса Ирина Горбачева объяснила, почему побрилась налысо на Бали. Она сделала это, так как сожгла волосы.
Комментарием актриса поделилась на премьере фильма «Почему ты?» в кинотеатре «Художественный». На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».
«Просто сожгла волосы, какое бывает у девчонок. И поскольку у меня была возможность немножечко отдохнуть и погулять, отрастить заново, я этим и воспользовалась», - рассказала Горбачева и добавила, что это «классные ощущения».
«Это очень необычное ощущение, и раз в жизни, как мне кажется, его можно попробовать», - заключила актриса.
В начале января сообщалось, что Горбачева побрилась налысо, будучи на Бали. Актриса поделилась соответствующим видео с другом Михаилом Барышниковым. Он написал, что Горбачевой красиво с абсолютно лысой головой.
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