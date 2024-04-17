Брайан Кокс высказался о Хоакине Фениксе в ленте «Наполеон»

Одной из главных премьер 2023 года в кино стала историческая драма «Наполеон» Ридли Скотта. Лента рассказывает о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс, обладатель премии «Оскар» за главную роль в фильме «Джокер».

© HBO/APPLE

Лента получила смешанные отзывы от критиков и зрителей, однако среди достоинств ленты многие отмечали именно актёрскую игру Феникса. Как оказалось, его исполнение понравилось не всем — звезда «Наследников» Брайан Кокс назвал перевоплощение «ужасным» и заявил, что сам сыграл бы гораздо лучше.

Это ужасный фильм. Это ужасная игра от Хоакина Феникса. Его работа в «Наполеоне» действительно ужасает меня. Я не знаю, о чём он думал. Мне кажется, это полностью его вина, и я не думаю, что Ридли Скотт помогал ему. Я бы сыграл намного лучше, чем Хоакин Феникс, скажу я вам. Вы можете заявить, что это отличная драма. Но нет — это ложь.

После премьеры в кинотеатрах «Наполеон» вышел в онлайн-сервисе Apple TV+. Ещё до выхода в прокат Ридли Скотт анонсировал 4-часовую режиссёрскую версию ленты, однако с тех пор о ней всё ещё нет никакой информации.