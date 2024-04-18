Актриса Стойилкович рассказала о любви к Сербии и России

Юная красавица Стойилкович сейчас востребована в лучших театрах Москвы. Именно для такой карьеры она и приехала в Россию в 2017 году. Тина легко преодолела и огромный конкурс в театральный институт имени Щукина, и череду прослушиваний в ведущих театральных труппах. Сейчас она занята в театре Вахтангова, в Театре Наций, на Малой Бронной, в театре Ермоловой и во МХАТе им. Горького.

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Во МХАТовских «Трех сестрах» Стойилкович играет самую младшую. Постановку Немировича-Данченко 1940 года в театре считают легендой. Сербка Тина Стойилкович выучила свою партию и на русском и на сербском. По-русски она сейчас говорит без акцента.

«На русском я говорю всего 7 лет, для меня чеховский язык – это большая ответственность, – рассказала актриса во время гастролей МХАТа в Новосибирске. – Я осознаю масштаб всего, что происходит со мной, это такое ощущение России, масштаба, души, возможно, из-за того, что мы тоже православные».

На сцене Тина Стойилкович – воплощение русской красоты. Но в наши дни для актрисы из Европы такое погружение в русскую культуру может быть опасным. Земляк Тины Милош Бикович уже лишился роли в известном сериале HBO «Белый лотос» из-за пророссийской позиции. По словам Тины, она не планирует ни от чего отрекаться ради ролей на западе.

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«Мы не должны смотреть на эти повестки политические, мы про другое. Все знают ситуацию с Милошем Биковичем, когда его взяли в сериал, а потом сказали, отрекитесь от гражданства, или что там было, иначе вы не будете сниматься. Мне кажется, они не имеют права этим манипулировать. Это не имеет отношения к тому, чем мы занимается. В таком случае, я конечно, выберу Сербию и Россию», – заявила Стойилкович.

По словам актриса, она знает сербских режиссеров, которые уже боятся работать в России.

«Они боятся, что им там в Европе что-то запретят. Наверное, я просто ничего не боюсь. Те люди, которые могут мне запретить работать в другой стране, они не совсем в адеквате. Слава Богу, что они не в моей жизни, а где-то далеко».

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