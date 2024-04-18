Новое фото Дженнифер Лопес поразило поклонников

Папарацци сделали новое фото американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес, передает Daily Mail. Фанаты удивились внешнему виду артистки, ее живот выглядит дряблым, вероятно, кожа обвисла из-за резкого похудения.

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Как пишет издание, 54-летняя знаменитость готовится к череде светских мероприятий, которые стартуют в мае, а также к промо своего нового альбома. Отмечается, что Лопес могла переборщить с «сушкой».

Ей не понравятся фото ее сморщенного живота, — пишут комментаторы.

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