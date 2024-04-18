Меган Фокс опубликовала фото без макияжа

Поклонники настолько привыкли видеть Меган Фокс при полном параде, включая роскошный наряд, прическу и плотный макияж, что уже и позабыли, как выглядит актриса в более естественном образе. Поэтому когда накануне звезда «Трансформеров» опубликовала фото в стиле no make up, мало кто поверил, что на снимке вообще она.

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Под свежей публикацией в запрещенной соцсети подписчики Меган оставили сотни удивленных комментариев. Некоторые из фолловеров предположили, что эта фотография — проделки искусственного интеллекта, но это еще что! Кое-кто прямо спросил Фокс, не беременна ли она, поскольку иначе эти перемены во внешности просто не объяснить. Пока вопрос остался без ответа.

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«Я схожу с ума или она действительно выглядит так, будто у нее малыш?», «Это не Меган Фокс», «Я не понял, кто это, пока не прочитал название аккаунта», «Меган, это не ты», «Показалось, что это Ким Кардашьян», — высказались изумленные честной фотографией фолловеры.

Правда, в одном они все-таки пришли к общему выводу: Фокс прекрасна даже без макияжа.

Ранее пластический хирург объяснил, с чем связаны кардинальные перемены во внешнем виде Меган Фокс.