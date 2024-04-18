Звезда «Интернов» показала дочь от экс-возлюбленного, который моложе нее на 20 лет

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова показала дочь от экс-возлюбленного Максима Скрябина, который моложе нее на 20 лет. Актриса опубликовала в соцсетях фото с повзрослевшей Варварой.

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«Питер, ты прекрасен», — отметила артистка, уехав с ребенком в Северную столицу.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Варюшка совсем взрослая стала», «Просто копия своего отца», «Дочь была на вас похожа, а сейчас копия папочки», «Какие вы классные», «Прекрасные», «Потрясающие», «Такая уже взрослая барышня», «Как время быстро летит».

Пермякова в 2012 году родила первенца от пиар-менеджера Скрябина. Пара официально не регистрировала свои отношения, а через несколько лет после появления общего ребенка они расстались, но сохранили дружеские и деловые контакты. Звезда «Интернов» не скрывает, что Скрябин важный человек в ее жизни, поэтому они часто проводят время вместе.

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Актриса также была замужем за арт-директором одного из московских клубов Евгением Бодровым, они поженились в сентябре 2008 года, а через месяц развелись. Звезда шутила, что мечтает встретить некрасивого олигарха и пожить в «золотой клетке». По словам артистки, внешние данные мужчины ее уже не интересуют.

Ранее стало известно, в каком вузе учится сын Децла.