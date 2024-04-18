Легендарный актер умер за три дня до своего 87-летия

Ушел из жизни Вихард фон Рёлль, немецкий актер кино и ТВ. Фильмография артиста - более восьми десятков сериалов, кино- и телефильмов. 20 апреля Рёллю могло исполниться 87 лет.

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Актер умер, находясь в хосписе, сообщают СМИ со ссылкой на его агентство.

Анна, вдова артиста, информацию для Bild подтвердила.

Рёлль был последним из остававшихся в живых актеров основного состава классического германского ситкома "Климбим" (18+), выходившего в 1970-х. В нем Рёлль сыграл "эксцентричного прусского дедушку Климбима", персонажа, чье имя стало нарицательным.

Вихард фон Рёлль происходил из старинного дворянского рода. Карьеру начал в театре в Мюнхене как светотехник. Далее получил профессиональное актерское образование. В конце 1960-х дебютировал на сцене и экране. Лауреат ряда наград.

На счету артиста проекты "Место преступления", "Специальная комиссия", "Следователь", "Полицейский участок большого города", "Именем закона".