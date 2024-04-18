Нева Хауэлл сыграет приемную мать Кларка Кента в «Супермене»

Издание The Wrap сообщило, что актриса Нева Хауэлл, известная по сериалам «Ординатор» и «Древние», сыграет Марту Кент в фильме Джеймса Ганна «Супермен». Марта — приёмная мать Кларка.

© Соцсети

По данным того же The Wrap, приёмного отца и мужа Марты, Джонатана, сыграет Прюитт Тэйлор Винс, известный по «Легенде о пианисте», «Лестнице Иакова», «Докторе Хаусе» и другим проектам.

Джонатан, Марта и Кларк из комиксов

«Супермен: Наследие» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо. Главным злодеем ленты выступит Лекс Лютор — его сыграет Николас Холт.

Премьера картины состоится 11 июля 2025 года.