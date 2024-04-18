Как живет актриса Светлана Чуйкина

Актриса Светлана Чуйкина прославилась благодаря сериалу «Нина». Как она живет, в каких проектах задействована?

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Чем известна Чуйкина

Светлана Чуйкина родилась 1 мая 1975 года в Острове Псковской области.

«Я выросла на замечательном советском кино, именно оно послужило мощным стимулом для выбора будущей профессии», — рассказывала она.

В 1997 году окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Л. Собинова. В 1999 году Чуйкина переехала в Москву.

В кино актриса дебютировала в 2001 году в сериале «Нина». Также Чуйкина снималась в картинах «Бригада», «Громовы», «Вальс на прощание», «Клоуны», «Исчезнувшие», «Новое платье Королевой», «Дельта», «Макаровы», «Остров Обреченных», «Балканский рубеж» и других.

«Я благодарна судьбе за то, что „Нина“ случилась в моей жизни, что у меня были удачные пробы и я подошла и внешне, и по характеру. Претенденток было много, но режиссеры выбрали меня — так сложились звезды. Прекрасные партнеры, режиссеры — мастера своего дела и профессионалы, интересный, уникальный для меня опыт», — говорила артистка о работе в сериале «Нина».

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Чуйкиной

Светлана Чуйкина замужем за кинопродюсером и журналистом Вадимом Быркиным. Он на 11 лет старше супруги.

В браке родился сын Никита.

«Обручальные кольца мы, кстати, сделали из обручального кольца моей бабушки. Предложение муж сделал на кладбище. Видимо, чтобы наверняка не смогла отказаться. Мы пошли однажды в Санкт-Петербурге в Александро-Невскую лавру. А там, как известно, есть кладбище. Там все и случилось. Кстати, муж хотел, чтобы его жена была актрисой. Он для меня и друг, и помощник, и наставник. Вадим, наверное, уже 20 раз пожалел, что его жена актриса. Лучше бы была учительницей. Было бы для него спокойнее», — вспоминала Чуйкина в программе «Судьба человека».

Почему Чуйкина работала уборщицей

Светлана Чуйкина рассказывала, что ей не удалось покорить Москву сразу. Когда она приехала, то была уверена, что все режиссеры захотят с ней работать.

Артистку взяли в театр «Модерн», но задержалась она там ненадолго.

«После очередного спектакля меня попросили помыть и подмести сцену, а я возмутилась. Я же актриса, ничего мыть не должна! Уже через месяц после этого работала уборщицей в салоне красоты. Туда приходили такие красивые девушки, а я махала тряпкой. Это был удар по моей гордыне», — делилась Чуйкина.

Денег не хватало, а работа уборщицей отнимала много сил. В какой-то момент актриса устала и решила уехать домой. Некоторое время Чуйкина играла в провинциальных театрах, но через пару лет решила снова поехать покорять Москву, и у нее получилось.

Чем сейчас занимается Чуйкина

Светлана Чуйкина продолжает творческую деятельность.

В 2022 году артистка снялась в картинах «Ты моя мама?», «Сирийская соната» и «Плакать нельзя».

В 2024 году вышел фильм «Адмирал Кузнецов» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть боевик «Красный шелк», в котором тоже сыграла Чуйкина.