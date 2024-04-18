Знаменитая Памела Андерсон собирается в вернуться в большое кино. Сейчас модель готовится к съемкам ремейка «Голый пистолет». Студия Paramount планирует выпустить комедию 18 июля 2025 года. Об этом сообщает Maximonline.ru.

По сценарию Памела сыграет роль глуповатой возлюбленной полицейского детектива Фрэнка Дребина, которого сыграет актер Лиам Нисон.

Всего за свою карьеру скандальная красотка снялась в более чем 50 фильмах и проектах.

В последние годы Андерсон в основном занималась благотворительностью, боролась за права животных и пропагандировала вегетарианство. После смерти своей подруги и личной визажистки Алексис Фогель в 2019 году Памела отказалась от использования косметики. Теперь 56-летняя актриса появляется на публике исключительно без макияжа.

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