Зендея повторила образ Синди Кроуфорд 33-летней давности

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендея повторила образ манекенщицы Синди Кроуфорд 33-летней давности. Соответствующий материал приводит Page Six.

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Отмечается, что 27-летняя звезда «Эйфории» и «Дюны» посетила Италию в рамках промотура нового фильма «Претенденты», где исполнила одну из главных ролей. Знаменитость предстала перед папарацци в приталенном белом платье с воротом и юбкой солнце выше колена бренда Ralph Lauren. Также она сделала объемную укладу с пробором на одну сторону и примерила остроносые туфли на шпильках в тон наряду.

Известно, что впервые данное платье было представлено на показе упомянутой марки в 1991 году. Так, в указанной одежде на подиуме появилась Кроуфорд.

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В марте американская актриса Сидни Суини повторила образ кинозвезды Мэрилин Монро и была обругана в сети.