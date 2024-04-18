Эйдельштейн рассказал про драку на съемках фильма «Сто лет тому вперед»

Актер Марк Эйдельштейн признался в беседе с aif.ru, что несколько раз получал по лицу на съемках фильма «Сто лет тому вперед».

© Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"

По словам Эйдельштейна, в картине есть сцена, где героини Дарьи Верещагиной и Софьи Цибиревой ударили его персонажа. Артист думал, что сцена драки пройдет без физических прикосновений. Он предположил, что на монтаже будет перекрытие, однако режиссер решил снимать вживую.

По словам режиссера картины Александра Андрющенко, драки в кино обычно снимаются на совмещении. Кадр ставится так, чтобы создавалась видимость, будто актера бьют. Но на самом деле тот только отыгрывает. Режиссер отметил, что в «Сто лет тому вперед» сцена драки снята в профиль, поэтому не удалось достичь нужного эффекта.

«И это был единственный раз, когда режиссер Андрющенко меня обманул. Потому что я получил по лицу от девчонок… А девчонки только рады были — ды-дыщ, ды-дыщ! Я думал: «Ну, ладно. Я же актер, я же мужчина…». Меня ударили. Тишина. Я решил: «Все снято». Но вдруг еще дубль. И так раза четыре…» — рассказал Эйдельштейн.

Фильм «Сто лет тому вперед» снят по мотивам одноименной повести Кира Булычева и ее экранизации «Гостья из будущего». Он рассказывает о приключениях школьницы Алисы Селезневой, живущей в футуристической Москве в конце XXI века.

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