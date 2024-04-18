Пугачева, новый «Усатый нянь», инсульт: как живет актер Сергей Проханов

Президент московского «Театра Луны» народный артист России Сергей Проханов обрел популярность благодаря главной роли в фильме «Усатый нянь». Чем сейчас занимается актер, какие последние новости выходили о нем?

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Чем известен Сергей Проханов

Проханов родился 29 декабря 1952 года в Москве. Получив диплом об окончании Театрального училища имени Б. В. Щукина, поступил на службу в театр имени Моссовета, где выступал в роли актера и режиссера.

Сергей Проханов обрел известность в 1977 году, когда на экраны вышел фильм «Усатый нянь», где он сыграл главного героя — воспитателя детского сада. Затем он снимался в картинах «Завтрак на траве», «Молодая жена», «Трижды о любви», «Гений» и других.

В 1990 году артист организовал кооператив «Маскарад» и решил создать собственный театр. Он открыл «Театр Луны» в подвальном помещении на Патриарших прудах. Позднее учреждение переехало в Замоскворечье, на Малую Ордынку. Большинство пьес для спектаклей театра написаны или переработаны Прохановым.

Что известно о личной жизни Сергея Проханова

Сергей Проханов на протяжении 25 лет состоял в браке с Татьяной Прохановой. Они познакомились, когда ему было 20 лет, ей — 16, а через два года после знакомства поженились. В этом браке родились двое детей. Дочь Анастасия продолжила творческую династию, став художником-модельером и руководителем «Мастерских Луны» по изготовлению сценических костюмов, а сын Антон переехал на Филиппины, где организовал дайвинг-центр, а затем отправился с семьей жить в Испанию, выучившись на второго пилота гражданской авиации.

Супруги разошлись после того, как Татьяна Проханова осталась ночевать у подруги, а артист счет поступок супруги изменой. Затем у Сергея Проханова были романы с разными актрисами. В прошлом году актер на вопрос Леры Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» о том, одинок ли он, ответил:

«Понял, что женщины — это кошмар»

Что известно о проблемах со здоровьем у Проханова

Сергей Проханов длительное время не появлялся на публике. В студии телешоу «Секрет на миллион» он признался, что несколько лет назад перенес инсульт, а в 2022 году попал в больницу с язвой желудка.

«Я не знал, как выжил. Когда человек теряет память — это уже значит, что инсульт близко», — отметил он.

По словам артиста, после этого он тщательно следит за здоровьем, похудел на 20 килограммов и регулярно проверяет сосуды. Сергей Проханов около 10 лет назад перенес операцию по установке стентов. Как уточнил актер, в больнице он лежал вместе с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.

«В 2012 году аритмия началась. Все же надо поправлять, как машине ТО делать. Мне повезло, что я делал вместе с Пугачевой Аллой Борисовной, мы лежали в соседних палатах. Мы у Бокерии стенты ставили. У нее восемь стентов, у меня два», — добавил артист.

Чем сейчас занимается Сергей Проханов

В 2022 году Сергей Проханов покинул пост худрука «Театра Луны». По данным СМИ, основателя учреждения сняли с должности, однако сам он утверждает, что «30 лет тащить этот воз» ему просто стало тяжело.

На настоящий момент Проханов занимает место президента «Театра Луны», однако, по его словам, он не понимает этой должности. По мнению артиста, президентом можно называть только главу государства.

«Я считаю, президент должен быть один — это Владимир Владимирович Путин», — заявил он «Вечерней Москве».

Сергей Проханов планирует создать свой творческий центр и киностудию фантазийных и приключенческих фильмов. Вдобавок 71-летний артист работает над ремейком фильма «Усатый нянь».