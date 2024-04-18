Как живет Светлана Смирнова

Народная артистка России Светлана Смирнова продолжает творческую деятельность.

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В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Смирнова

Светлана Смирнова родилась 25 апреля 1956 года в поселке Юдино недалеко от Казани.

«Это мои самые больные воспоминания — российская глубинка беспросветна: мужики пьют, бабы рано стареют, а ребятишки на все это смотрят, и хорошо, если в какой-то момент начинают осознавать, что жизнь может быть совсем другой, и слава богу, если попадается им в этот миг хороший учитель и друг», — вспоминала она о детстве.

После школы стала студенткой Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, который окончила в 1977 году.

«Когда я только приехала, я услышала перезвон церковных колоколов и сразу подумала, что все будет хорошо. Потом я загадывала, если перед экзаменом я услышу колокольный звон — удача мне улыбнется. Я даже специально выстраивала свой маршрут так, чтобы оказаться возле храма», — рассказывала актриса.

В кино Смирнова дебютировала в 1975 году в ленте «Чужие письма». Также артистка снималась в картинах «Дом строится», «Соловей», «Впервые замужем», «Стакан воды», «Два голоса», «Букет мимозы и другие цветы», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двенадцатый век начинается», «Комендант Пушкин», «Дамский портной», «Улицы разбитых фонарей», «Четырнадцать цветов радуги» «Честь имею!», «Преступление и наказание», «Сломанный свет», «Колесо любви», «По имени Барон», «Встречное течение», «Непридуманная жизнь», «Двое против смерти» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Смирновой

Первым мужем Светланы Смирновой был актер Сергей Кушаков. Пара познакомилась во время учебы в театральном вузе.

«По амплуа он был героем-любовником, сами понимаете: красавец, к тому же умный, замечательный, настоящий мужчина. По крайней мере, мне он тогда таким казался», — вспоминала Смирнова.

В браке родилась дочь Светлана. Супруги расстались после почти 20 лет совместной жизни.

«Я сразу поняла, что он меня не будет любить. Так и получилось. Потом уже и я стала ему изменять, всегда честно об этом говорила, предлагала разойтись. Мы прожили вместе почти 20 лет, пока дочка не сказала: „Мам, а может, хватит?“ — на нее вся эта атмосфера тоже действовала не лучшим образом. Я собралась с остатком сил и ушла», — вспоминала Смирнова.

Вторым супругом стал актер Владимир Миронов. В 2005 году в ходе передачи «Наедине со всеми» Смирнова заявила, что карьера мужа не складывается, и намекнула, что она вновь стала свободной женщиной. Однако неизвестно, развелись ли артисты.

Чем сейчас занимается Смирнова

Светлана Смирнова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «Блаженная Ксения. История любви».

В 2023 году актриса также снялась в сериале «Социальная защита».