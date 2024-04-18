Развод, переезд в Киев, съемки в США: как живет актер Роман Полянский

Актер Роман Полянский продолжает творческую деятельность.

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В каких проектах он задействован сейчас, почему уезжал из России на Украину?

Чем известен Полянский

Роман Полянский родился 9 ноября 1983 года в Омске.

В детстве занимался в музыкальной школе, которую окончил по классу кларнета. После школы поступил в Омское музыкальное училище имени Шебалина, в котором продолжил совершенствовать игру на кларнете, а также освоил новый инструмент — тенор-саксофон.

Со второго курса училища стал посещать театральную студию. В 2004 году поступил в Театральное училище имени Б. В. Щукина.

«Меня тянуло в спорт, но так как мои родители были спортсменами, они не хотели, чтобы я шел по их стопам. Мои родные не хотели, чтобы я гробил свою жизнь, так как жизнь спортсмена коротка и возможностей для реализации себя в Омске не так много, как в Москве. Они хотели, чтобы я стал интеллигентным человеком, и отдали меня сначала в музыкальную школу, а затем я пошел в музыкальное училище. На втором курсе у нас был замечательный педагог по истории искусств Елена Михайловна Пономарева, она вела любительский театр и ведет его до сих пор. Елена Михайловна позвала меня и моего друга к себе в театр, так и началась моя актерская карьера», — вспоминал он.

В кино Полянский дебютировал в 2007 году в сериале «Кровавая Мэри». Также артист снимался в картинах «Тариф Новогодний», «Я вернусь», «Игрушки», «20 лет без любви», «Метод Фрейда», «Предатель», «Эти глаза напротив», «Любовь в розыске», «Влюбить и обезвредить», «Крылья империи», «Горничная», «Чужая кровь», «Клуб обманутых жен», «Мелодия любви», «Чистая психология», «Больше чем любовь», «Давай найдем друг друга», «Треугольник судьбы», «Спасти Веру», «Вероника» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Полянского

Роман Полянский был женат на актрисе Дарье Жулай, с которой они вместе учились в театральном вузе. В 2011 году у супругов родилась дочь Марфа, но спустя время они расстались.

После развода у него были отношения с украинской певицей Алиной Гросу. Актер даже переехал в Киев, чтобы быть рядом с возлюбленной. Однако после начала спецоперации Гросу перестала публиковать снимки с Полянским, а он и вовсе не проявлял активность в соцсетях.

Спустя время исполнительница начала выпускать лирические песни о несчастной любви, давая аудитории понять, что они с Полянским расстались. А артист осенью 2022 года был замечен на премьере картины «Петрополис» в Москве.

«Не хочу ничего сейчас комментировать. Думаю, что это было моей ошибкой — показывать свою личную жизнь. Возможно, позже расскажу. Скучаю ли я по нему? Даже не начинала», — комментировала Гросу.

Чем сейчас занимается Полянский

Роман Полянский продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Ladies’ Night. Только для женщин. Версия 2018» и «Не бойся быть счастливым».

В 2023 году актер снялся в американском боевике Dominique. В скором времени также должны выйти картины «Скрытые мотивы» и «Анна и Вано. Ванна и вино» с его участием.