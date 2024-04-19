Рано погиб, уехали из РФ: как сложились судьбы актеров «Гостьи из будущего»

18 апреля в прокат вышел фильм «Сто лет тому вперед» по произведению советского писателя-фантаста Кира Булычева. Почти 40 лет назад, в 1985 году, режиссер Павел Арсенов выпустил киноленту по этой же книге — «Гостья из будущего».

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Многосерийный фильм стал необыкновенно популярным в СССР. Почему исполнительница главной роли — Алисы Селезневой Наталия Гусева отказалась от карьеры актрисы и что случилось с Алексеем Фоминым, который сыграл Колю Герасимова, и другими актерами — в материале NEWS.ru.

Почему «Гостья из будущего» был таким успешным фильмом

Телевизионный критик Александр Горбунов напомнил в беседе с NEWS.ru, что в советское время почти не снимали фантастические фильмы. По его мнению, именно поэтому «Гостья из будущего» стала такой успешной.

«К просмотру располагали и музыка, и искренность актрисы, которая играла Алису. И сама картина получилась очень теплой, хотелось верить в светлое будущее. При этом мы знаем — об этом вспоминал и режиссер в своих интервью, и на экране заметно — съемки фильма проходили при более чем скромном бюджете», — отметил Горбунов.

Поскольку тогда не существовало компьютерной графики, создателям картины пришлось проявить фантазию. Так, кусок фанеры с кубиком Рубика по центру панели превратился в машину времени, а кристалл кварца в футляре из обычного магазина сувениров — в миелофон. Сцены из «Института времени» снимали в павильоне киностудии имени Горького, обклеив комнату белыми обоями. Декорация была небольшой, и эффект якобы запутанных коридоров был создан операторами, которые вели съемку помещения с разных ракурсов.

Чем всех так поразила Алиса из «Гостьи из будущего»

Историк Александр Шпагин, который дружил с Павлом Арсеновым, признался NEWS.ru, что «категорически не понимает» секрет успеха «Гостьи из будущего». По его данным, даже сам режиссер фильма считал собственную картину «жутко скучной».

Киновед предположил, что фильм понравился зрителям благодаря исполнительнице главной роли, а также «гениальной музыке композитора Евгения Крылатова».

«Наташа Гусева, которая сыграла Алису, до сих пор считается лучшей актрисой конца ХХ века, согласно опросам зрителей и особенно интернет-аудитории. Притом, что она не актриса и не собиралась ею быть. Но у нее очень красивые глаза, действительно неземные. То есть, ее утвердили на эту роль за красивые глаза, это не метафора в данном случае. И Крылатов хорошо сработал, это уникально качественный композитор, он никогда не работал плохо», — высказал мнение историк кино.

Как Гусевой досталась роль Алисы

До съемок в кино Гусева училась в обычной московской школе. По словам исполнительницы роли Алисы, она была «зажатой, очень закомплексованной и совершенно некоммуникабельной». Наталия попала на пробы благодаря своей любви к поэзии и счастливому стечению обстоятельств.

«Наша прима класса заболела, когда пришла помощница режиссера [отбирать детей для участия в съемках]. Тогда учителя сказали, что вот эта девочка — указав на меня — тоже, в общем-то, стихи неплохо читает. И мне сказали: „Приходи во столько-то на киностудию“. Мне было очень интересно, любопытно. Но я была на 100% уверена, что меня никуда не возьмут <…>. Так что, когда меня утвердили [на роль Алисы], для меня это был шок», — вспоминала в интервью Гусева.

Как рассказала исполнительница главной роли, одной из самых сложных для нее стала сцена прыжка на уроке физкультуры. Оператор снимал с нижнего ракурса, девочка ужасно боялась упасть на него и сломать ему шею или камеру.

Фильм вышел на экраны в дни весенних школьных каникул в 1985 году. После первой же серии, по воспоминаниям историка кино Шпагина, все советские дети начали играть в Алису, миелофон и космических пиратов.

«И десятки мальчиков и девочек, прознав московский адрес Гусевой, дежурили под окнами ее квартиры. Бедная девочка не знала, что ей делать с этой внезапно свалившейся славой, причинявшей ей огромные неудобства», — подчеркнул киновед.

По словам самой исполнительницы роли Алисы, она пережила массу неудобств в связи с ранней популярностью. К примеру, однажды ее хотели побить девочки из пионерского лагеря, так как ей завидовали, а мальчики бросали в комнату протухшие помидоры: они так проявляли свое внимание.

Что стало с актерами из фильма «Гостья из будущего»

После успеха фильма «Гостья из будущего» Наталия Гусева снялась еще в нескольких картинах. В 1989 году ее пригласили на главную роль в фильме «Авария — дочь мента». Гусева отказалась из-за отрицательного образа главной героини: «Не хотела этой ролью перечеркнуть светлый образ Алисы». «Аварию» сыграла Оксана Арбузова, которая сейчас состоит в браке с Иваном Охлобыстиным.

Наталия Гусева выбрала профессию биохимика, руководила производством иммунобиологических препаратов. Она замужем, воспитывает двоих детей и крайне редко дает интервью, так как не любит повышенное внимание.

Марьяна Ионесян (роль Юли Грибковой) закончила философский факультет МГУ и в 1990-х эмигрировала в США. Семен Бузган (Коля Садовский) также уехал из России — в Израиль, где работает в сфере рекламы. Алексей Муравьев (Боря) закончил МГУ, защитил кандидатскую, пишет книги по истории религии и преподает.

Об Илье Наумове (Фима) известно только то, что он работает в строительном бизнесе. Он отказывается участвовать в посвященных фильму ТВ-эфирах.

«Логично, что они не стали актерами. Потому что все до единого дети в этой картине с профессиональной точки зрения отвратительно плохо играют», — считает Шпагин.

До съемок в «Гостье из будущего» исполнитель роли Коли Герасимова Алексей Фомкин занимался в детской театральной студии при ДК «ЗИЛ» и сыграл главные роли в нескольких сериях «Ералаша».

Худрук «Ералаша» Борис Грачевский отзывался о Фомкине как об «очень талантливом и ярком мальчишке». В 1990-х новые фильмы почти не снимали. Как рассказывал в интервью NEWS.ru Грачевский незадолго до своей смерти, мечтавший о новых интересных ролях Фомкин впал в депрессию и после армии уехал залечивать душевные раны в деревню во Владимировской области, где жила его бабушка. В возрасте 26 лет он погиб во время пожара. В августе 2024 года ему бы исполнилось 50.

«Никакой мистики или „проклятия роли“ в трагически раннем уходе артиста из жизни я не вижу. Видимо, такая судьба: из которой он не смог „выпрыгнуть“», — считает Горбунов.

Критик признался, что с нетерпением ждет выхода ленты «Сто лет тому вперед», так как ему интересно, как осовременили эту историю и по-другому расставили акценты. Книги Булычева с годами не потеряли своей актуальности, заключил Горбунов.