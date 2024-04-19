Нагиев появился на съемках фильма в Сочи

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев был замечен на съемочной площадке в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

©

«Дмитрий после творческой паузы возобновляет работу. Актера заметили на съемках фильма в Сочи», — отмечается в сообщении.

На площадке также появились актеры Надежда Сысоева, Олег Тактаров, Софья Каштанова. О каком именно фильме идет речь, пока неизвестно.

Между тем в России стартовали съемки скетчкома «Осторожно, Кулик!», главную роль в нем исполняет Евгений Кулик. Актер также выступает как продюсер и сценарист проекта, пишет RT.