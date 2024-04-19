«Может быть, я уже слишком стар»: Генри Кавилл — о роли Джеймса Бонда

Спустя три года после премьеры «Не время умирать», последнего на данный момент фильма о Джеймсе Бонде, продюсеры Metro-Goldwyn-Mayer до сих пор не нашли нового исполнителя Агента 007. После ухода Дэниела Крейга роль могла достаться в том числе Идрису Эльбе, а сейчас на место главного кандидата рассматривается Аарон Тейлор-Джонсон, известный по «Быстрее пули».

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Тем временем в Сети появляется всё больше дипфейк-трейлеров, в которых авторы представляют того или иного актёра в роли Джеймса Бонда. Один из подобных роликов использует лицо Генри Кавилла — всего за пять дней видео собрало более 2,5 млн просмотров на YouTube. Звезда «Ведьмака» прокомментировал ситуацию и заявил, что пока сам не знает, удастся ли ему сыграть Джеймса Бонда.

Не имею представления, стану ли я Бондом. Всё, из чего мне можно исходить, это слухи. У меня та же информация, что и у вас. Может быть, я уже слишком стар, а может, и нет. Посмотрим, какие планы у [продюсеров Metro-Goldwyn-Mayer].

Судя по всему, Кавилл действительно готов перевоплотиться в Джеймса Бонда. Однако ранее в Metro-Goldwyn-Mayer отмечали, что ищут на роль относительно молодого актёра, который сможет играть персонажа на протяжении как минимум десяти лет.