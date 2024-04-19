18-летняя дочь Тома Круза Сури отказалась от общения с отцом. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

18 апреля Сури Круз отметила совершеннолетие. Девушка устроила праздник, на котором присутствовала мама и актриса Кэти Холмс. Примечательно, что в числе приглашенных гостей не было Тома Круза. Пока его дочь отмечала день рождения, сам актер находился на съемках в Лондоне. Более того, Круз не общается с наследницей на протяжении двенадцати лет.

Как выяснилось, именинница не переживала из-за отсутствия отца на празднике. Инсайдеры заявили, что «Том для нее не существует».

«Сури не желает поддерживать никаких контактов со своим отцом, несмотря на то, что ей уже 18 лет. И даже если бы он ей позвонил, она бы не ответила», — сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что Круз — один из самых богатых актеров Голливуда. Сури могла бы наладить с ним общение ради финансового благополучия, однако, по словам инсайдеров, ее не интересуют деньги отца.

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