Эспозито был на грани жизни и смерти перед съемками в сериале «Во все тяжкие»

Джанкарло Эспозито — один из самых востребованных актёров в современном Голливуде. Сейчас датский артист исполняет ведущие роли в популярных сериалах — «Пацаны», «Мандалорец» и «Джентльмены» — однако ещё 15 лет назад он еле сводил концы с концами.

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Подробности о своих финансовых проблемах Эспозито рассказал в передаче Jim & Sam. Как оказалось, до съёмок в сериале «Во все тяжкие» актёр даже раздумывал о планировании собственного убийства, чтобы его семья получила крупную сумму денег от страховой компании. Однако в итоге он получил роль Густаво Фринга в тогда ещё малопопулярном шоу, после чего финансовые трудности остались позади.

Мой выход в голове был такой: «Эй, а ты получишь страховку жизни, если кто-то совершит самоубийство?» Моя жена понятия не имела, почему я об этом спрашиваю. Я начал строить планы. Если бы со мной что-то случилось в результате несчастного случая, мои дети получили бы страховку. У меня было четверо детей. Я хотел, чтобы у них была достойная жизнь. Это был трудный момент времени. Светом в конце туннеля оказались «Во все тяжкие».

Ближайшим проектом Джанкарло Эспозито станет триллер «Максин XXX» — лента выйдет в России 11 июля.