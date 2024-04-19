Голливудская звезда присмотрела необычную недвижимость в Испании

Актер Джонни Депп намерен приобрести средневековый замок в итальянском городке Монтальто-Дора, расположенном неподалеку от Турина.

Согласно сообщениям прессы, звезда кино недавно посетила этот район в связи с съемками биографического фильма о художнике Амедео Модильяни и был впечатлен красотой природы и архитектурой старинной крепости, возвышающейся на склоне горы Кроверо.

Известно, что данный средневековый замок был выставлен на продажу за 4 миллиона долларов. В его внутренних стенах размещается 11 спален, 13 ванных комнат, а также часовня XV века. Рядом с ним находится фермерский дом, также входящий в состав замкового комплекса.

Однако местные жители и власти не в восторге от этой новости. Мэр городка Ренцо Галлетто выразил опасения по поводу приобретения замка Деппом, считая, что актер может привлечь слишком много внимания к тихому району. Он также отметил, что данное здание является объектом культурного наследия Италии, поэтому любые изменения внутри или снаружи потребуют специальных разрешений. Жители опасаются нарушения своего спокойствия из-за большого числа фанатов и папарацци, которые могут появиться в районе в связи с приобретением замка известным актером.

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