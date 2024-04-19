Звезда «Гардемаринов» получил ранение глаза на СВО

Актер Михаил Мамаев опубликовал фото из госпиталя с повязкой на глазу. Об обстоятельствах случившегося артист распространяться не стал, однако известно, что с осени 2022 Мамаев находится в зоне СВО.

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Фотографию с повязкой на глазу Мамаев сопроводил стихотворением:

"Полна теплом больничная палата - итог моих последних пары лет. Весна - как это много для солдата, как важен этот мирный теплый свет! Века сошлись в мгновенья. Жарким сором под рваным веком мой клубится век. Блуждают по больничным коридорам родные лица, улетая вверх…"

Поэтическими произведениями артист подписывает большинство фотографий, сделанных на СВО. В интервью 58-летний Мамаев сообщал, что в зоне операции он работает в качестве военкора.

В фильмографии Михаила Мамаева больше 60 картин, его самая известная роль - Никита Оленев в цикле о гардемаринах. Недавно Мамаев снялся в продолжении знаменитой истории.