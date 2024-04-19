Умер актер Петр Никитин

17 апреля ушел из жизни актер театра, кино и сериалов Петр Никитин.

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Петр Анатольевич Никитин родился 20 февраля 1963 года. В 1990-м окончил театральное отделение Харьковского государственного института искусств. По окончании вуза - актер харьковского Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, был актером Центра современного искусства "Новая Сцена", Национального академического театра имени Леси Украинки, с 2021-го - в труппе Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Среди сценических работ: Егор в "Детях солнца" Горького, "Женитьба" Гоголя, "Поминальная молитва" Горина, "Трактирщица" Гольдони, другие. На экране - с первой половины нулевых. На счету - несколько десятков украинских и российско-украинских проектов: "Высшая мера", "Время грехов", "Матч", "Шулер", "Слуга народа", "По законам военного времени".

Некролог актера появился на сайте его театра. Причина и обстоятельства смерти Никитина не называются.