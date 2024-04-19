«В общем, я это все не одобряю». Куда исчез Николай Фоменко после СВО

Заслуженный артист РФ Николай Фоменко сыграл более 80 ярких и запоминающихся ролей, однако после начала спецоперации стал реже появляться на страницах СМИ. Где сейчас актер, что он говорил об СВО, как сложилась его личная жизнь?

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Почему поправился Николай Фоменко

Артист несколько раз поправлялся для ролей в кино. Например, в 2008 году он набрал вес ради съемок в картине «Апостол», в которой сыграл капитана НКВД Алексея Хромова.

«Я специально поправлялся! Мне хотелось играть человека фактурного. Его масса должна была быть видна. <...> Мы играем людей, и про людей. Мы просто сделали кино, которое, из ряда сегодняшних фильмов выбивается только потому, что все приемы, которые мы использовали, — это то, чему нас учили в театральных институтах», — говорил в интервью RG.RU Фоменко.

Еще один этап набора веса артист пережил, готовясь к съемкам фильма «Джонни», посвященного Майку Науменко. В нем Фоменко сыграл постаревшего музыканта. Артисту пришлось набрать 10 килограммов, писал KP.RU.

Как сложилась личная жизнь Николая Фоменко

Артист был женат четыре раза. В первом браке с актрисой Рэмой Лебедевой у него родилась дочь Екатерина. Спустя пять лет супруги развелись жизни из-за танцовщицы Людмилы Гончарук. Екатерина замужем за журналистом Андреем Гришковцом. От старшей дочки у Николая две внучки Аглая и Маша.

Второй брак Фоменко продлился 10 лет. Считалось, что у артиста и танцовщицы не было общих детей, однако в 2021 выяснилось, что у пары есть дочь Дарина Одинцова, которая стала актрисой. Девушка не поддерживает общение с отцом.

Третьей женой Фоменко стала актриса Мария Голубкина. В браке родились сын Иван и дочь Анастасия. Супруги прожили вместе 12 лет. Долгое время причина развода знаменитостей не называлась, однако спустя время Голубкина рассказала, что изменила мужу. При этом отметила, что знала о склонности Фоменко к изменам.

«Изменила я, если хотите знать. <...> Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, что горбатого могила исправит и вряд ли он сейчас изменился», — сказала актриса в программе «Судьба человека».

В марте 2023 года Голубкина заявила, что по отношению к бывшему супругу у нее осталось много претензий. Свою позицию она объяснила тем, что артист два последних года их брака жил с другой женщиной и скрывал от артистки любовницу.

Четвертой женой Фоменко стала глава пресс-службы Совета Федерации Наталья Кутобаева. В 2009 году у пары родился сын Василий.

Что Николай Фоменко говорил об СВО

В мае 2022 года, комментируя заявление Юрия Шевчука о спецоперации, после которого на лидера группы «ДДТ» составили протокол за дискредитацию ВС РФ, артист напомнил, что исполнитель всегда был патриотом России. По словам Фоменко, люди не должны менять свою точку зрения под сложившуюся ситуацию.

«Он же всегда считался патриотом России, если ты уж тут живешь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо — я тут, завтра плохо — я еще в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это всё не одобряю», — отметил Фоменко.

Где сейчас Николай Фоменко

В прошлом году с участием актера вышли такие картины как «СуперИвановы», «Джонни» и «Беспринципные в деревне». Последняя работа с участием актера «Иные» вышла в январе этого года. В центре сюжета картины история девушки Анны, живущей в эпохе раннего СССР и внезапно узнавшей о своих сверхспособностях. Фоменко предстал в образе военного, который заинтересован в исследовании таланта героини, поскольку наработки могут помочь советской армии.

Кроме того, в 2024 году на экраны выйдет фильм «Федя. Народный футболист», где артист сыграл главную роль. Также зрители увидят Фоменко в картинах «Подвиг» и «Министерство Всего Хорошего».

В январе 2024 года вокалист и один из основателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов рассказал, что коллектив ведет совместно с Фоменко ведет работу над созданием песен. Музыкант отметил, что название альбома не определено.