Умерла 124-сантиметровая актриса из "Гарри Поттера"

Ушла из жизни Саманта Дэвис (Берроуз), актриса, чей рост составлял 124 сантиметра.

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Уход супруги на 54-м году жизни подтвердил в официальном заявлении ее муж, культовый актер, режиссер, сценарист и продюсер Уорвик Дэвис. Рост самого Дэвиса - 107 см., у пары родились трое детей.

Супруги были соучредителями благотворительной организации Little People UK и снялись вместе в ряде проектов, начиная с номинированного на две премии "Оскар" "Виллоу" 1988-го. Плюс второй "Лепрекон" и вторая часть проекта "Гарри Поттер и Дары смерти". Всего в экранографии актрисы дюжина фильмов и телешоу.

По словам Уорвика, жена была ему лучшим другом и самой надежной поддержкой во всем, что он делал: "самым открытым и душевным человеком из всех, кого я знал".

"И чувство юмора у нее было ужасное - она всегда смеялась над моими шутками", - заключил вдовец.

Их дети также выступили с печальным заявлением.

Точная причина смерти не указана, но известно: в последние годы у артистки были серьезные проблемы со здоровьем из-за инфекции, в 2019-м ей понадобилась операция.