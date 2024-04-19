46-летняя Наталия Орейро удивила фанатов внешностью без макияжа

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро показала внешность без макияжа и удивила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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46-летняя знаменитость поделилась серией снимков из путешествия по Японии. Так, на одном фото звезда популярного телесериала «Дикий ангел» запечатлела себя в фиолетовой футболке и бомбере с крупным изображением птицы. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы распущены.

Поклонники восхитились естественной красотой Орейро, о чем принялись писать в комментариях под постом.

«Ты такая очаровательная», «Вижу счастье в твоих глазах», «Какая красивая Натали», «Прекрасная как всегда», «Очень милая», — высказывались они.

В июле прошлого года сообщалось, что Орейро приняла участие в откровенной съемке. Тогда актриса позировала в брючном костюме красного цвета топлес, при этом ее обнаженную грудь прикрывали наклейки в виде сердец с пирсингом.