Звезда «Груза 200» с семьей улетела из России

Актриса Агния Кузнецова с семьей улетела из России. Звезда фильма «Груз 200» призналась в этом в соцсетях, но пока не стала раскрывать страну, которую выбрала для отдыха.

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Знаменитость уже опубликовала фото в бикини, продемонстрировав подкаченную фигуру. Актриса говорила, что дома и на отдыхе выполняет комплекс упражнений по системе табата (короткие интервальные тренировки с высокой интенсивностью нагрузки). По словам Кузнецовой, именно такие занятия позволяют ей поддерживать тело в тонусе и быстро худеть. А также она практикует интервальное голодание и внимательно следит за весом, но не соблюдает диету.

Актриса растит сына от танцовщика Максима Петрова, за которого вышла замуж в 2015 году. Звезда признавалась, что хотела назвать мальчика в честь врача, который проводил эпидуральную анестезию. Однако супругу звезды не понравился такой вариант, поскольку он хотел дать ребенку оригинальное имя. По словам Кузнецовой, она долгое время стояла на своем, но в итоге пошла на компромисс — сына назвали Андроном.

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