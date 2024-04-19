Джексон, Ума Турман и Траволта посетили спецпоказ «Криминального чтива»

В честь 30-летия «Криминального чтива» Сэмюэл Л. Джексон, Харви Кейтель, Ума Турман и Джон Траволта, снявшиеся в ленте, посетили специальный показ картины.

© PRESLEY ANN/GETTY IMAGES

Актёры посетили спецпоказ в Лос-Анджелесе. Показ устроили в рамках Фестиваля классического кино TCM 2024. Показ по причине болезни не смог посетить Брюс Уиллис, зато мероприятие посетили его супруга Эмма Хеминг и его 30-летняя дочь Таллула Уиллис от бывшей жены Деми Мур. Девушки также вышли на ковровую дорожку.

© PRESLEY ANN/GETTY IMAGES

© PRESLEY ANN/GETTY IMAGES

© PRESLEY ANN/GETTY IMAGES

«Криминальное чтиво» — культовый фильм Квентина Тарантино, вышедший в 1994 году. Картина получила широкую известность благодаря мощному актёрскому составу, сюжету и многим сценам, которые в итоге даже разошлись на мемы. К тому же над лентой работал именитый постановщик, который тоже довольно популярен.