«Он маму боялся»: Долинский высказался об Андрее Миронове

Заслуженный артист России Владимир Долинский поделился мнением об актере Андрее Миронове. Об этом пишет aif.ru.

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Долинский отреагировал на слова другого близкого друга Миронова Василия Ливанова, который назвал артиста «маменькиным сынком».

«Да, он маму боялся. В хорошем смысле этого слова, Миронов боготворил ее. Мария Владимировна действительно имела на Андрея Миронова очень большое влияние. Слово мамы было для него закон, он мог канючить, попросить, но решала все мама, окончательное решение оставалось за Марией Владимировной», - заявил Долинский.

Кроме того, актер отметил, что его родительская семья дружила с семьей Миронова. Долинский подчеркнул, что он много времени провел вместе с Андреем на даче в Красной Пахре.

«Мой папа строил этот писательский поселок, он был главным инженером Литфонда, помогал Мироновой и Менакеру в строительстве их дома. Мария Владимировна Миронова и Александр Семенович Менакер приходили к нам, пили у нас чай, пили водку, а мы ходили к ним в гости», - заключил он.

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