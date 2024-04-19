Звезды "Слова пацана" застряли в аэропорту Дубая

Актера Леон Кемстач и Анна Пересильд ("Слово пацана. Кровь на асфальте") не могут выбраться из ОАЭ из-за затруднений в работе аэропорта в Дубае. В регионе прошли проливные дожди, перенесены или отменены десятки рейсов.

Леон Кемстач ("Пальто") опоздал на свой рейс в Москву из-за залитых автомобильных дорог, но смог взять билет на следующий день. Однако важную съемку ему пришлось перенести.

"Сказали, что самолеты на сегодня отменяются. Завтра будут рейсы только с 9 утра. Поэтому я сейчас поеду домой спать. Очень устал, лежал на полу, сделал себе койку из вещей, чтобы холодно не было. И вылетать уже буду завтра, скорее всего", - цитирует актера KP.RU.

Анна Пересильд столкнулась с переносом своего рейса.