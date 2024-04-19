Тимоти Шаламе может сыграть в новом фильме Джей Джей Абрамса

Тимоти Шаламе наиболее вероятный кандидат на главную роль в новом фантастическом фильме о путешествиях во времени Джей Джей Абрамса, сообщает World of Reel.

По данным издания, его партнершей скорее всего станет Эль Фаннинг. Производством займется студия Warner Bros. Дата премьеры, а также другие подробности проекта пока неизвестны.

Как отмечается, по замыслу авторов, новая картина должна стать оммажем культовой трилогии «Назад в будущее» Роберта Земекиса.

Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана в фильме о рок-музыканте, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».