Альтов прокомментировал новость о сериале про Жванецкого

Писатель-сатирик, юморист Семен Альтов прокомментировал новость о том, что для Первого канала разрабатывается восьмисерийный сериал-байопик про Михаила Жванецкого. Архивные материалы предоставит вдова сатирика Наталья Жванецкая, над сценарием работает Юрий Патренин, а выпустить сериал в свет планируют в 2025-2026 году.

«Такие, как Жванецкий, рождаются раз в сто лет. При всей своей фантазии не представляю, кто бы мог его сыграть. Нужно иметь столько наглости, сколько нет даже у наших актеров. Жизнь Жванецкого интересна на любых этапах, какой выберут для экранизации, не знаю. Его вдова - очень тактичный человек, думаю, она проследит за тем, чтобы все выглядело достойно», - рассказал Альтов НСН.

В то же время писатель заметил, что проект может быть интересен аудитории.

«Думаю, культурным людям интересен юмор нашего поколения, поскольку и в нем были хорошие вещи, характеризующие то время, в котором мы жили», - отметил он.

Напомним, Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.