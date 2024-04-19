Актер Кирилл Сафонов отреагировал на критику своей внешности

Актер Кирилл Сафонов на данный момент проживает на территории Израиля.

Звезда иногда выкладывает в свой личный блог личные фотографии самого себя, но на одной из последних актер обнаружил комментарии негативно настроенных пользователей о своей внешности.

Хейтеры напрямую говорили Сафонову, что он ужасно постарел и поседел.

Актер некоторое время хранил молчание, но недавно взял слово и ответил на критику в свой адрес:

«Мне тут заметили, что виски слегка поседели… Замечу в ответ, что в последнее время виски не поседели только у юношей, мерзавцев и идиотов».

По словам пользователей, именно эмиграция в Израиль плохо сказалась на его внешнем виде и образе жизни.