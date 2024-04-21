Сэмюэл Л. Джексон объяснил, почему он любит сниматься в фильмах Тарантино

19 апреля состоялся специальный показ «Криминального чтива» Квентина Тарантино в честь 30-летия знаменитой картины. Мероприятие посетили звёзды картины: Сэмюэл Л. Джексон, Харви Кейтель, Ума Турман и Джон Траволта, а Брюс Уиллис не смог стать частью события по состоянию здоровья.

© Чемпионат.com

В небольшом интервью изданию AP Entertainment Сэмюэл Л. Джексон рассказал, почему он очень любит работать с Квентином Тарантино. Дело в том, что сценарии режиссёра ориентированы на персонажей — сам Джексон много лет играл в театре и прекрасно понимает задумки постановщика.

Фильмы Тарантино отличаются от остальных тем, что они ориентированы на персонажей. Когда читаешь сценарий Тарантино, то понимаешь, что в этой роли тебе будет что сказать. Тот факт, что я провёл многие годы в театре, очень помогает мне понять, чего добивается Квентин.

За свою долгую карьеру Джексон сыграл в пяти фильмах Квентина Тарантино: «Криминальном чтиве», «Джеки Браун», «Убить Билла 2», «Джанго освобождённом» и «Омерзительной восьмёрке». Вполне возможно, что артист также появится и в финальной ленте режиссёра.