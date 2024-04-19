Звезда «Новых пацанок» Кира Медведа сыграет главную роль в сериале «Трудная»

Изданию «Газета.Ru» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра START о том, что победительница шоу «Новые пацанки» Кира Медведева сыграет главную роль в сериале «Трудная».

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По словам Медведевой, она усиленно готовится к съёмкам в шоу, занимается с преподавателем и работает над речью.

Я всегда серьёзно относилась к съёмкам, но на этом проекте особенно — я занимаюсь с преподавателем и работаю над речью. Не только потому, что это моя первая главная роль, но ещё и потому, что моя героиня Влада мне очень близка: мы ровесницы, её сложная судьба во многом перекликается с моей.

Трудная» станет спин-оффом популярного подросткового сериала «Новенькие», режиссёром и шоураннером проекта стала Оксана Барковская.