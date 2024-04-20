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Крис Пратт получил травму лодыжки во время съёмок нового фильма

Актёр работает над новым проектом, не жалея себя. 44-летний Крис Пратт сейчас активно задействован в съёмках фильма «Мерси». У себя в социальных сетях он рассказал, что умудрился получить серьёзную травму прямо на площадке. Пратт опубликовал кадры, на которых держит лёд на ноге.

Крис Пратт получил травму лодыжки во время съемок нового фильма
© globallookpress
"У меня великолепная команда каскадёров, но иногда я пытаюсь продемонстрировать что-то своё", — пошутил актёр.

Оказалось, что Пратт не рассчитал траекторию движения и сильно ударился лодыжкой о металлический столб, стоящий на его пути. К счастью, травма оказалась не слишком серьёзной, поэтому прерывать съёмочный процесс не пришлось.

Известно, что Пратту досталась главная роль в фильме «Мерси». Ему предстоит сыграть детектива, которого обвиняют в совершении преступления. Герою предстоит доказать свою невиновность и избежать казни. Партнёром Пратта по ленте стала актриса Ребекка Фергюсон.

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