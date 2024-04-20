Крис Пратт получил травму лодыжки во время съемок нового фильма

Актёр работает над новым проектом, не жалея себя. 44-летний Крис Пратт сейчас активно задействован в съёмках фильма «Мерси». У себя в социальных сетях он рассказал, что умудрился получить серьёзную травму прямо на площадке. Пратт опубликовал кадры, на которых держит лёд на ноге.

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"У меня великолепная команда каскадёров, но иногда я пытаюсь продемонстрировать что-то своё", — пошутил актёр.

Оказалось, что Пратт не рассчитал траекторию движения и сильно ударился лодыжкой о металлический столб, стоящий на его пути. К счастью, травма оказалась не слишком серьёзной, поэтому прерывать съёмочный процесс не пришлось.

Известно, что Пратту досталась главная роль в фильме «Мерси». Ему предстоит сыграть детектива, которого обвиняют в совершении преступления. Герою предстоит доказать свою невиновность и избежать казни. Партнёром Пратта по ленте стала актриса Ребекка Фергюсон.