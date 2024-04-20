Образ актрисы Ани Тейлор-Джой сделал ее внешний вид старше

Перед запуском новой коллекции Christian Dior в Нью-Йорке собрались множество знаменитостей, среди которых были Шарлиз Терон, Мишель Уильямс, Карли Клосс, Рэйчел Зеглер и другие известные личности, как сообщает портал PeopleTalk.

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Особое внимание привлекла Аня Тейлор-Джой, известная по своей роли в сериале «Ход королевы». Её образ вызвал разнообразные реакции.

Актриса выбрала черное платье миди и дополнила его оперными перчатками. Её наряд разочаровал публику.

Попытка Ани Тейлор-Джой сочетать различные модные тенденции, такие как полупрозрачные элементы, актуальную длину и тонкий пояс, не вызвала одобрения у зрителей. Кроме того, многие в социальных сетях пришли к выводу, что выбранный наряд и яркий макияж глаз сделали актрису старше воспринимаемого возраста.