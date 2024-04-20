Звезда «Игры престолов» Кит Харрингтон устал играть положительных героев

Актёр Кит Харрингтон, наиболее известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», рассказал о текущих предпочтениях в выборе ролей. Артист заявил, что устал играть строго героические роли — сейчас он скорее согласится перевоплотиться в злодея.

© globallookpress

Об этом Харрингтон рассказал в интервью Entertainment Weekly. Актёр признался, что в последние годы действительно смотрит в сторону антагонистов, а если он всё же играет героя, то у него должны быть антигеройские черты.

Если посмотреть на роли, которые я сыграл после воплощения отъявленного героя в «Игре престолов», то должен признать, что я отошёл подобных персонажей. Меня не очень интересуют героические роли, а если и интересуют, то в них должны быть антигеройские черты.

При этом Харрингтон считает, что играть строго положительных героев — очень сложная задача. Просто в данный момент его интересуют более комплексные персонажи, которые совершают не только добрые поступки.