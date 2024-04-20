Названа причина смерти лауреата «Оскара» Луиса Госсета-младшего

Причиной смерти Луиса Кэмерона Госсета-младшего, американского актера кино и сериалов, продюсера и режиссера, одного из самых значимых чернокожих актеров Голливуда, стала хроническая обструктивная болезнь легких.

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Об этом сообщает 19 апреля People со ссылкой на официальное медицинское заключение. Также в документе отмечено, что у 87-летнего артиста была сердечная недостаточность и ряд других недугов.

Артист умер в конце марта в Санта-Монике.

Госсет дебютировал на экране во второй половине 1950-х. За карьеру снялся минимум в 220 фильмах и сериалах. Свой "Оскар" артист получил в 1983-м - за лучшую мужскую роль второго плана в мелодраме "Офицер и джентльмен".

Всего на счету Госсета 19 кинонаград и 28 номинаций, а в фильмографии - "Подпольная империя" (18+), "Хранители" (18+), "Звездные врата", "Скорая помощь", третья часть "Челюстей", "Мертвая зона".