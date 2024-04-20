Асмус призналась в желании завести второго ребенка

Актриса Кристина Асмус неожиданно призналась в желании завести второго ребенка. Видео она разместила в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Артистка отмечает свой 36-й день рождения в Венеции с дочерью Настей. Оказалось, что Асмус должна была лететь на Алтай, но пришлось менять планы из-за съемок в Хорватии. В итоге она вместе с дочерью от первого брака с Гариком Харламовым (завершившегося скандальным разводом) замечательно проводит время в Италии.

"А вчера в свой День рождения я просыпаюсь и вдруг понимаю, что совсем близко…Италия!!! Беру машину и спонтанно еду дочке показывать Венецию!!! И это было лучшим решением!!!", - поделилась впечатлениями актриса.

На одном из видео Асмус разместила размышления о своем желании завести второго ребенка.

"В прошлый раз в Венеции я была беременной. Сейчас дочке 10 лет, и мы несколько дней назад приехали сюда вместе. В следующий приезд тоже рассчитываю быть беременной. Надеюсь... не через 10 лет", - мечтает она.

Несколько дней назад бывший супруг Асмус, комик и телеведущий Гарик Харламов в соцсети разместил видео - Кристина куда-то везла его на автомобиле. Поклонники начали тут же горячо надеяться на воссоединение пары, учитывая недавнее расставание Харламова с Екатериной Ковальчук.