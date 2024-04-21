Меган Фокс показала, как выглядит без макияжа и фильтров

Недавно на актрису обрушилась волна негатива из-за пластики и уколов красоты. 37-летняя Меган Фокс из раза в раз доказывает, что прекрасна с любым цветом волос, с макияжем и без косметики, на красной дорожке и на селфи в собственной ванной. Актриса опубликовала фото, которым моментально покорила сердца не только своих поклонников, но и самых скептично настроенных к себе хейтеров.

У себя в блоге Меган выложила кадр, на котором предстала перед подписчиками без макияжа и фильтров. Недавно звезда «Трансформеров» сменила имидж и покрасила волосы в синий цвет. Поклонники оценили перемены во внешности актрисы.

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Пользователи Сети пришли в восторг от селфи звезды. Поклонники отметили, что Меган выглядит просто ослепительно. Всего месяц назад Фокс пришлось объясняться перед хейтерами и доказывать, что за всю жизнь она сделала лишь одну ринопластику, а также избегает уколов красоты. Подписчики Меган отметили, что, судя по фото, её мимика и кожа выглядят натурально, поэтому актрисе не стоит обращать внимание на негативные комментарии завистников.