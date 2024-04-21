Джесси Айзенберг: успех фильма «Социальная сеть» стал для меня ошеломляющим

Американский актёр Джесси Айзенберг дал небольшое интервью изданию THEJC, в котором поделился своими переживаниями от успеха фильма «Социальная сеть», где он исполнил главную роль. Лента вышла в 2010 году и рассказывала о Марке Цукерберге, который запустил самую популярную социальную сеть в мире.

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Как рассказал Айзенберг, громкий успех фильма сильно повлиял на него. Если раньше актёр снимался в малоизвестных картинах и не был объектом внимания для прессы, то после выхода «Социальной сети» ситуация кардинально изменилась — репортёры постоянно следили за ним, а люди начали узнавать его на улицах. Актёру было очень тяжело справиться с наплывом популярности.

«Социальная сеть» непреднамеренно сделала из меня более публичную фигуру, чем мне хотелось бы. Здорово быть частью чего-то, что приняли так позитивно. С другой стороны, если одному человеку уделять столько внимания, оно станет ошеломляющим.

После выхода «Социальной сети» Айзенберг также стал звездой другой франшизы — «Иллюзия обмана». Совсем скоро стартуют съёмки третьей части, в которой вернётся оригинальный каст.