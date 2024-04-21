В Сети жестко раскритиковали Тома Круза после его появления у Виктории Бекхэм

Том Круз отметился среди звездных гостей роскошной вечеринки, которая прошла вчера в Лондоне в честь дня рождения Виктории Бекхэм. Прибытие голливудской суперзвезды вызвало такой ажиотаж среди папарацци, что один из фотографов в суматохе даже потерял равновесие и упал на ступеньках у входа в элитный частный клуб. И тут Том проявил себя как настоящий джентльмен и лично помог бедолаге встать.

Казалось бы, чем не повод в очередной раз восхититься звездой блокбастеров, который даже в жизни ведет себя как настоящий супергерой? Но под статьей о происшествии на сайте Daily Mail критических комментариев едва ли не больше, чем позитивных. Все дело в том, что пока Том спасал папарацци в Лондоне, в Нью-Йорке отметила свое совершеннолетие его дочь Сури, с которой актер не общается уже более 10 лет.

«Показал класс? Да он пропустил 18-летие своей дочери, чтобы посетить вечеринку Бекхэмов, — это полная противоположность классу», «Он пошел на день рождения к Виктории, но не к своей дочери, и это очень грустно. Что бы ни говорили о Бекхэмах, по крайней мере у них потрясающие отношения с детьми, они всегда рядом друг с другом» «Лучше бы Том приложил такие же усилия, чтобы быть рядом с дочкой в день ее 18-летия», «Я просто не могу понять, как он смог бросить Сури. Должно быть, общественность многого не знает», — обсуждают читатели Daily Mail.

Cогласимся, пожалуй, с последним комментатором — в семейных драмах действительно все намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

К слову, ранее пользователи Сети обсуждали свежие фото Сури — и спорили, на кого из звездных родителей она больше похожа.