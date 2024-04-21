Жительница Москвы рассказала, что получила сообщение от актера Мэттью Перри, который скончался в октябре 2023 года. Как это произошло, от чего умер звезда сериала «Друзья»?

Что известно о послании России от Перри «с того света»

16 апреля 2023 года москвичка Диана написала американскому актеру Мэттью Перри в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Девушка передала привет артисту из России и восхитилась им.

«Привет, Мэттью! Привет тебе из Москвы! Как ты? Ты удивительный!» — написала Диана.

Однако затем из-за различных проблем она не могла получить доступ к своему аккаунту, передает Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».

«Добрая история от москвички. Диана написала восхищенное сообщение актеру Мэттью Перри в апреле 2023 года, без особой надежды получить ответ. Из-за проблем с VPN и паролем она долго не могла получить доступ к своему Instagram», — пишет канал.

Восстановить доступ к аккаунту Диана смогла только в 2024 году. Девушка обнаружила, что Перри записал ей ответ в виде голосового сообщение. Актер передал привет России и тепло отозвался о русских.

«Привет, Россия! Люблю вас, ребята», — сказал Перри.

Скриншот соответствующей небольшой переписки Диана опубликовала на своей странице в соцсети. Девушка призналась, что шокирована ответом Мэттью. Также она в эмоциональной форме выразила сожаление по поводу того, что «раньше не разгребла личку» от спам-сообщений.

Что известно о смерти Мэттью Перри

Актер скончался 28 октября 2023 года. Как сообщалось, утром в день смерти актер занимался спортом — играл в пикбол (сочетание бадминтона, тенниса и настольного тенниса). После возвращения домой он отправил своего помощника по делам. Когда тот вернулся, Мэттью уже был мертв — его тело находилось в джакузи. Спасатели прибыли на вызов об остановке сердца.

Следов каких-либо запрещенных веществ на месте инцидента не обнаружили. Признаков насильственной смерти также не было зафиксировано.

15 декабря 2023 года стало известно, что смерть Перри наступила из-за острого воздействия кетамина (мощный анестетик, который применяют в качестве средства для наркоза в медицине и ветеринарии). Среди других обстоятельств, способствовавших его кончине, были воздействие бупренорфина, утопление и ишемическая болезнь сердца.

За шесть дней до смерти актер опубликовал снимок в соцсетях, где он находится на крыше дома в джакузи, откуда любуется огнями ночного Лос-Анджелеса.

«О, так кружится теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттмэн», — подписал фото Перри.

Фанаты актера со всего мира оставили под этим постом уже 100 тысяч комментариев. Как отмечают подписчики, пост актера оказался пророческим, ведь именно в джакузи нашли его тело.

Артиста похоронили 3 ноября 2023 года на кладбище Форест-Лоун в Лос-Анджелесе. После смерти Перри компания Google изучила статистику и признала его одним из самых популярных актеров по количеству запросов в 2023 году.

Чем известен Мэттью Перри

Популярность Перри приобрел благодаря роли Чендлера Бинга в культовом телесериале «Друзья». Ситком вышел на экраны в 1994 году, всего было снято 10 сезонов. Сериал закрыли в 2004 году.

Во время съемок в «Друзьях» Перри также принимал участие в работе над такими фильмами, как «Поспешишь — людей насмешишь» (1997) с Сальмой Хайек, «Почти герои» (1998) c Крисом Фарли, «Танго втроем» (1999) с Нив Кэмпбелл и Диланом Макдермоттом, «Мошенники» (2002) с Элизабет Херли и другими. Кроме того, в тот период Перри работал и на телевидении: он сыграл гостевые роли в сериалах «Элли Макбил» и «Западное крыло». За роль в последнем актер был дважды номинирован на премию «Эмми» в категории «Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале».

Еще большую популярность актеру принесло участие в комедии Джонатана Линна «Девять ярдов» (2000). Партнером по картине стал Брюс Уиллис. Спустя четыре года вышел сиквел (2004), в котором приняли участие те же самые актеры.

В 2004 году Перри дебютировал как режиссер, поставив 11-й эпизод четвертого сезона сериала «Клиника», также он исполнил гостевую роль в этом эпизоде. За «Историю Рона Кларка» Перри получил номинацию на «Золотой глобус» и «Эмми».