Тяжелобольного Брюса Уиллиса засняли с внучкой

Тяжелобольного актера Брюса Уиллиса засняли вместе с его внучкой Луэттой. Фотография была опубликована в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, Румер, показала редкие кадры из семейного архива. Девушка выложила снимки по случаю дня рождения ее дочери Луэтты. На одном из фото был запечатлен звезда «Крепкого орешка» с девочкой. Брюс Уиллис предстал перед камерой в черном свитере. Он держал на руках внучку, которая была одета в белый кардиган.

У Брюса Уиллиса есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у голливудского актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Недавно звезду «Крепкого орешка» впервые за долгое время засняли на прогулке.

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